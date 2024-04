Tiziana Ferrario | Quelle operaie erano eroine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024)dedica il suo ultimo libro Cenere a Milano, per ragioni molto pertinenti. Per l’argomento, certo. In sintesi? "Riscopro la citta della rivoluzione industriale, inizio Novecento, soffocata dal grigio eruttato dalle cimiere, e che incomincia la sua ascesa grazie al sacrificio e alla dedizione delle sue donne. In un romanzo intessuto di storie vere, sconosciute al grande pubblico". Edito da Fuori Scena (RCS Media Group). Ma il movente emotivo della dedica? "“A Milano, la città che amo”. Ci sono nata, mi ha dato tanto. Le radici, la formazione, che pure vale come una carta di identità. Anche se poi me ne sono andata presto a Roma, per lavorare in Rai". Studi al mitico Parini? "No, non è mica obbligatorio fare il classico. Ho frequentato il liceo scientifico Vittorio Veneto". Riconosciamola, dunque, l’importanza della cultura ...