Tim | assemblea soci conferma Labriola AD - Figari nuova presidente

Tim chiude positiva in Borsa (+1 - 7%) nel giorno dell'assemblea Seduta in rialzo per Tim in Piazza Affari nel giorno dell'assemblea che, tra l'altro, ha nominato Alberta Figari nuova presidente e confermato Pietro Labriola amministratore delegato: il titolo ha chiuso in aumento dell'1,79% a 0,228 euro, dopo un ...

Riflettori su Tim in attesa dell’assemblea : lista Board verso il trionfo Il grande giorno è arrivato per Tim, che oggi riunisce l‘assemblea dei soci per dare il via libera al nuovo Consiglio di Amministrazione e, indirettamente, ai progetti futuri del Gruppo. Un evento attesissimo e preceduto da numerosi colpi di scena, ...