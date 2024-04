The Penitent - trailer e poster del nuovo film di Luca Barbareschi presentato a Venezia80

The Penitent: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Luca Barbareschi tratto dall'opera da David Mamet - Presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film diretto, prodotto e interpretato da Barbareschi arriva nei cinema italiani dal 30 maggio prossimo. Ecco trailer e trama di The Penite ...comingsoon

The Penitent, il trailer ufficiale del film [HD] - Regia di Luca Barbareschi. Un film con Luca Barbareschi, Adam James, Adrian Lester, Douglas Dean, Cherish Gaines. Da giovedì 30 maggio al cinema.mymovies

‘I am not a Satanist!’: meet the great blasphemer of contemporary art - The mischief-making Maurizio Cattelan on shaking up this year’s Venice Biennale, kneeling Hitler and that notorious solid-gold lavatory ...telegraph.co.uk