The Fall Guy - recensione | Ryan Gosling ed Emily Blunt brillano in un instant cult per amanti del cinema

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladi TheGuy, film di David Leitch che celebra chi lavora nell'industriatografica senza prendersi la gloria.è uno stuntman,una regista: insieme sono strepitosi.per chi ama il: da vedere e rivedere. Chi ama davvero ciò che fa, sa tutto di quella cosa. Colt Seavers ama davvero fare lo stuntman e ne conosce ogni segreto: toccando il terreno su cui far sfrecciare un'auto sa se la scena verrà bene o no. È per questo che è uno dei migliori nel suo settore. Legato da anni a una delle star più amate di Hollywood, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), vive il suo momento d'oro. Ha anche trovato il coraggio di chiedere a Jody Moreno, assistente alla regia, di ...

