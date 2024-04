The Blues Brothers al Teatro Galleria Versione Approvata

«One, two. One, two, three four!». Chi non ricorda questo contare su ritmo, forse era soltanto troppo giovane. Abito nero, cravatta, cappello calcato sulla fronte e occhiali da sole. Seri, solo apparentemente. Nella loro ‘uniforme’, sono carichi a mille. Dietro le quinte dello Show “Saturday Night Live“, due uomini, stanno per agitare e stregare il pubblico. È il 22 aprile 1978: la prima esibizione dei “Blues Brothers“. I Blues Brothers, due ... (metropolitanmagazine)

Jake ed Elwood, i fratelli Blues, sono tornati e stanno rimettendo sottosopra i principali teatri con The Blues Brothers Approved, la produzione teatrale che dal West End di Londra è finalmente arrivata in Italia per tenere vivo il mito dei mitici The Blues Brothers, diventati un vero fenomeno mondiale in seguito all’uscita dell’iconico film diretto da John Landis, che ha acquisito lo status di Cult Movie e la sua colonna sonora è considerata ... (udine20)

Max Paiella e Orchestra TDL in Blues Paiella Brothers di e con Max Paiella e con i componenti dell’Orchestra TDL di Ostia direzione Pino Cangialosi ospiti speciali Gianni Oddi sax, clarinetto, Fabio Battistelli clarinetto Domenica 20 aprile ore 19 Teatro del Lido, via delle Sirene 22 Domenica 20 aprile al Teatro del Lido alle 19 in scena Blues Paiella Brothers, un concerto in cui Max Paiella si confronta con un repertorio a lui congeniale, ... (romadailynews)

Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek sono i Blues Brothers del Milan e a Verona scenderanno in campo per fare la storia in rossonero (pianetamilan)

Gli incontri con i minorenni in motel della periferia per clienti adulti, filmati di sesso venduti online, Pasticche e alcol offerti per vincere ogni resistenza. Cosa hanno ricostruito le indagini dei Carabinieri che hanno condotto in carcere Graziano Rigamonti, barista brianzolo e cantante di una tribute band italiana.Continua a leggere (fanpage)