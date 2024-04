Tecnicamente fallito Sinner a Roma? Binaghi affonda Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Sarà Jannikil protagonista più atteso dei prossimi Internazionali d'Italia a, il torneo "di casa" in cui il 22enne altoatesino potrebbe addirittura trovare i punti necessari per scavalcare nel Ranking Atp Nole Djokovic e diventare il primo italiano nella storia al numero uno del tennis mondiale. Nella Capitale si respira già l'aria delle grandissime occasioni, con l'edizione numero 81 che avrà numeri da primato per biglietteria, fatturato e impatto economico e sociale. I passi da gigante fatti da tutto il movimento, grazie alle prestazioni del "Rosso" (ma anche dai giovani che avanzano senza tralasciare i segni di rinascita del settore femminile con Jasmine Paolini) spinge il presidente della Fitp, Angeloa guardare ben oltre il presente e puntare ancora più alto. "Per chi l'ha vissuta, è più difficile la strada ...