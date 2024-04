Teatro Quirino - stagione 2024 25 | in cartellone Simone Cristicch - Alessandro Prezio -i, Emilio Solfrizzi e molti altri

La commedia del drammaturgo siciliano con la regia di Guglielmo Ferro "Pensaci, Giacomino!". Il consiglio contenuto nel titolo della commedia di Luigi Pirandello viene ora rilanciato da Pippo Pattavina per la messa in scena allestita fino al 24 marzo sul palcoscenico del teatro Quirino di Roma, con la regia di Guglielmo Ferro che ne è […] (sbircialanotizia)