Tavolate che uniscono

(Di martedì 23 aprile 2024) Prendi un giovane progetto di produzione enologica, due Cesarine intraprendenti e quindici appassionati di tutto ciò che ruota intorno al cibo e avrai la ricetta perfetta per una serata densa di emozioni. Se poi ti trovi a quasi mille metri di altezza, affacciato su una terrazza a picco sul il Santuario della Madonnna della Corona, tra il Lago di Garda e la Val d’Adige ritieniti ancora più fortunato perché probabilmente il destino ha voluto farti incontrare persone speciali in un contesto totalmente non ordinario. Francesco Chiamenti e Serena Beghini sono una giovane coppia che ha scelto di produrre vino in un territorio scomodo – per quanto sicuramente vocato alla produzione vinicola – e con un’altitudine specifica. Monte Cimo è il contrafforte che ospita la loro proprietà di nove ettari di vigneto (a breve dieci), e la cantina. Un luogo incantevole, dove l’altitudine massima di 954 ...