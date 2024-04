Taranto - Oncoematologia pediatrica | grazie a La sera dei miracoli donato un rivelatore di vene

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNon si ferma l’onda di affetto e solidarietà che avvolge i piccoli e le piccole in cura o ricoverate presso i reparti di Pediatria edell’Ospedale SS. Annunziata. Nei giorni scorsi, Miriam Serio, talentuosa artista musicale, ha consegnato a Valerio Cecinati, direttore dell’unità operativa, un rilevatore dia proiezione da utilizzare in reparto. Si tratta di un piccolo attrezzo sanitario che è molto prezioso poiché permette agli infermieri e ai medici di individuare con maggiore facilità e precisione ledei bambini e, quindi, facilita l’inserimento degli aghi per terapie e flebo. Ildiè stato acquistatoai proventi realizzati dalla vendita dei biglietti dello spettacolo musicale “La ...