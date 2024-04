Svelato il testamento di Trevor Francis | diseredati i figli - non gli ha lasciato neanche un centesimo

(Di martedì 23 aprile 2024) Travornon hanulla ai suoi due, come si apprende dal suo: l'ex attaccante dell'Inghilterra, nonché di Sampdoria e Atalanta in Serie A, ha messo nero su bianco le divergenze che lo hanno portato a diseredarli. I beneficiari del suo patrimonio di oltre 2 milioni sono altre due persone.

Il diario-testamento di Pippo Marcenaro Una magnifica "sciarada" ricca di maniman… - Il libro postumo dello scrittore e giornalista scomparso a febbraio, un singolare diario culturale e un atto di amore per Genova. Intanto la sua straordinaria biblioteca è ancora senza ...primocanale

Pioraco in festa per i 100 anni di Onelia - Fine settimana positivo per i nostri giovani tennisti che hanno partecipato alla quarta tappa Fitjp svoltasi nei diversi circoli della provincia. Partiamo dal più piccolo Filippo Faggiano "Red" che ...viverecamerino