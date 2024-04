SuperEnalotto | colpo da 578mila euro

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella serata di martedì 23 aprile 2024, un fortunato giocatore ha vinto 578.932,46al, centrando un 5+1. La schedina vincente è stata giocata al Bar dello Sport, situato in via Amadio 11/15 a Controguerra, in provincia di Teramo. Nel concorso di oggi sono stati segnalati anche dodici vincitori della categoria 5, ognuno dei quali si è aggiudicato 15.586. La combinazione vincente del concorso includeva i numeri 8, 24, 20, 12, 45 e 73, con il numero Jolly 4 e il Superstar 3. Questosegue l’ultimo grande premio del 6, vinto il 16 novembre 2023 a Rovigo, che ammontava a 85,1 milioni di. Mentre i giocatori continuano a sognare il grande jackpot, la comunità di Controguerra festeggia questo significativo successo locale nel mondo del gioco d’azzardo. L'articolo ...

