Superdeficit 110% | i pasticci di Giorgetti sul Def

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 aprile 2024) Si spera che gli investitori internazionali nella giornata di ieri fossero distratti. Perché mentre sfilavano alla Camera in audizione per commentare il Def, le principali istituzioni economiche de... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti