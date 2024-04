Sulle ali della musica - la vera storia dietro il film Ecco chi era Antonia Brico

Questa sera, martedì 23 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1 , va in onda il film Sulle ali della musica . Vediamo insieme trama , cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Qui il trailer. Sulle ali della musica – trama Sulle ali della musica (titolo originale The Conductor), è un film biografico del 2018 diretto da Maria Peters e che racconta la vera storia di Antonia Brico, la prima donna ad aver diretto un’orchestra ... (ascoltitv)

Per la prima serata in tv, martedì 23 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film "Sulle ali della musica". È la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica, arrivata in America dall'Olanda ancora bambina. Antonia sogna di diventare direttrice d'orchestra, ma nessuno la prende sul serio per – un semplice motivo: è una donna. Sfiderà tutto e tutti per essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra.