Sul 25 aprile siamo sempre al solito collaudato copione Il commento di Merlo

(Di martedì 23 aprile 2024) Niente da fare, è ilche si ripete ormai da decenni. Cambiano gli attori politici, i partiti e ovviamente le classi dirigenti ma non cambia affatto la sostanza. Anzi. Per tutta la lunga e storica esperienza della Democrazia Cristiana era il Pci, accompagnato da tutto il caravanserraglio politico, culturale, mediatico, giornalistico, intellettuale, artistico ed accademico che lo accompagnava, ad impadronirsi della Festa della Liberazione. Uncollaudatissimo e consolidato che faceva della Dc, secondo la vulgata comunista, il partito che non poteva festeggiare sino in fondo il 25perchè non collimante con le ragioni politiche e culturali della Resistenza. Ovviamente un falso storico, ma tant’è. Dopo la fine della Prima repubblica e l’avvio di una nuova fase politica, è stato persin troppo ...