Sudakov - obiettivo complicato | è corteggiato da tante big

Alle 20.45 si sfidano Bosnia Erzegovina e Ucraina nel match valido per la semifinale dei playoff in vista di Euro 2024. La vincente sfiderà... (calciomercato)

Il Napoli è parecchio interessato a Georgiy Sudakov , gioiello ucraino, a quanto pare, però, ci sarebbe un’alternativa al giocatore. Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione: dall’allenatore sino all’attaccante, passando per il centrocampista, sarà una vera e propria rivoluzione sotto l’ombra del Vesuvio nella prossima estate, un pò come accaduto nel 2022. Mentre l’argomento principale riguarda la panchina, nello specifico Antonio ... (spazionapoli)

Per la prossima stagione due colpi in mezzo se restano Lobotka e Anguissa. E torneranno Folorunsho e Gaetano - Qualità e quantità, per riportare il Napoli velocemente tra i top club d’Italia. L’estate si avvicina e con essa il momento della rivoluzione azzurra: almeno cinque colpi, per cambiare faccia e pelle ...gazzetta

GAZZETTA - Napoli, per il centrocampo piacciono Sudakov, Guido Rodriguez e Lo Celso - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca di centrocampisti per la prossima stagione e ne avrebbe messi soprattutto tre nel mirino: "Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno ini ...napolimagazine

