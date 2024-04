Su Kyiv ci siamo svegliati tardi Il richiamo di Tocci Iai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 aprile 2024) “Gli ultimi mesi asono stati drammatici, date le sproporzioni in termini di artiglieria e in termini di munizioni: è stato come mandare un pugile su un ring e dirgli che deve evitare il ko, però per ogni dieci pugni che prende ne può tirar soltanto uno. Per cui questo pacchetto di aiuti permetterà nell’anno in corso di mantenere lo status quo”. Così a Formiche.net Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, part-time professor alla School of Transnational Governance dell’European University Institute, professoressa onoraria all’Università di Tübingen che in questa conversazione analizza il ruolo dell’Europa prima e dopo lo sblocco dei fondi da parte del Congresso americano e gli sviluppi sulle future decisioni degli stati membri. Lo sblocco dei 61 miliardi per l’Ucraina, arrivato con un accordo tra Dem e Repubblicani, è fuori ...