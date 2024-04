Studenti a scuola d’impresa

Bambini di una scuola di Roma ripuliscono un tratto di spiaggia nella località di Marina di San Nicola, a Ladispoli. Bambini che ripuliscono una spiaggia di Ladispoli – Ilcorrieredellacitta.comI piccoli studenti di una scuola elementare hanno pulito un’area di spiaggia a Ladispoli. E’ successo con i bimbi dell’Istituto Comprensivo Piero Terracina del plesso Giuseppe Vaccari, che da Roma sono andati a Marina di San Nicola per portare il proprio ... (ilcorrieredellacitta)

Immaginate di trascorrere un anno scolastico viaggiando a piedi, attraversando l'Italia e imparando dai paesaggi, dalla natura e dalle comunità locali. L'articolo Fare scuola camminando: un anno itinerante per 15 studenti con insegnanti-guide. Ecco il progetto Strade Maestre sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. (orizzontescuola)

Una straordinaria scoperta ha trasformato il giardino della scuola dell'Istituto Comprensivo Camaiore 3 in un laboratorio a cielo aperto. Durante la messa a dimora di alcuni alberi, è stata identificata la presenza della Serapias neglecta, una Rara orchidea selvatica conosciuta come "Serapide trascurata". L'articolo Rara orchidea selvatica scoperta nel giardino di una scuola: una lezione di biodiversità per gli studenti sembra essere il primo ... (orizzontescuola)

Di seguito il comunicato: Si è svolta a Ercolano giovedì 18 aprile 2024 la finale nazionale della XIII edizione dei Campionati di italiano organizzati dal Ministero dell’Istruzione (media partner la RAI con Radio 3, Rai Cultura e Rai Italia), competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a. s. 2023-24. “Proviamo grande orgoglio – ha sottolineato la Dirigente Prof.ssa Maria ... (noinotizie)

Durante il Convegno “La scuola non è una gara”, in svolgimento oggi a Piacenza, è stato presentato un sondaggio, a cura di Antonella Gorrino e Massimo Lussignoli che ha coinvolto 2137 studenti e studentesse delle scuole superiori di tutto il territorio nazionale. L'articolo “La scuola non è una gara”: per l’87% degli studenti le verifiche producono ansia sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. (orizzontescuola)