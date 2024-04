Strade scolastiche - e la vita in città migliora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Andare a piedi o in bici a scuola non fa bene solo ai bambini,anche lain. Per questo il prossimo 10 maggio torna, in tutta Europa, la giornata ’Street For Kids’, dedicata alla mobilitazione per chiederenelle. L’iniziativa ha l’obiettivo di chiedere maggiore sicurezza stradale per i bambini e le bambine che vanno a scuola e prevede diverse tipi di azioni: blocchi del traffico automobilistico nelledavanti alle scuole con attraversamenti delle strisce pedonali, organizzazione di attività per far giocare i bambini in strada, pedalate con gruppi di genitori e bambini che insieme vanno a scuola in bici. Le iscrizioni, per le scuole e le associazioni dei genitori che desiderino partecipare alla manifestazione, sono ...