Stellantis stoppa la produzione - Mirafiori paralizzata fino settembre

(Di martedì 23 aprile 2024)toglie la corrente alle catene di montaggio di, impianto simbolo del potere degli Agnelli dal 1899 a oggi. Dopo il provvedimento che ha interessato la linea che assemblea le sportive a blasone Maserati, a cui lavorano 968 persone, arrivano i contratti di solidarietà anche per i 1.174 operai che realizzano la Fiat 500 elettrica. L’accordo siglato con i sindacati prevede riduzione dell’orario di lavoroall’80%. Perché, da quanto si vocifera nei corridoi dell’impianto torinese, gli ordini sarebbero così scarsi da far presagire un risultato molto deludente a maggio. In sostanza, da qui al 4 agostoterrà i cancelli perlomeno semi-chiusi. Poi tutti in ferie, come da tradizione italiana,a inizio. Una tenue speranza per richiamare al lavoro ...