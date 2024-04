Marina Marzia Brambilla , pro rettrice delegata ai Servizi per la Didattica e agli studenti, è stata eletta rettrice dell’Università degli studi di Milano . È la prima donna alla guida dell’ateneo , che quest’anno ha compiuto 100 anni . Brambilla ha ricevuto 1.651 preferenze contro le 644 preferenze per Luca Solari. La proclamazione è avvenuta al termine dello spoglio delle schede nell’aula magna dell’ateneo . “Ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo ... (ildenaro)

La Statale sarà guidata da una donna, per la prima volta nella sua storia: l’ateneo milanese ha scelto Marina Brambilla , ordinaria di Linguistica tedesca, come Rettrice ; la sua elezione arriva proprio nel Centenario della più grande università pubblica meneghina, dopo aver battuto in volata, con 1652 preferenze, il professore di Organizzazione aziendale Luca Solari, fermatosi a 645 voti. Il suo incarico partirà ufficialmente il 1° ottobre 2024 ... (news.robadadonne)

Lutto cittadino nel comune in provincia di Taranto nel giorno dei funerali delle vittime del nuovo incidente sulla strada per Bari: l’impatto mortale contro un tir il 16 aprile. Lei “una donna gentile e impegnata nel sociale, mamma amorevole e sempre presente”, il bambino una... (bari.repubblica)

Tarantini Time Quotidiano“Ciascuno deve essere consapevole che è responsabile della perdita di ulteriori vite umane su quella strada, se trascorrono le ore e i giorni senza che vengano assunte decisioni e messi in atto interventi conseguenti e decisivi”. Il presidente della V Commissione regionale Michele Mazzarano non ha usato mezzi termini per chiedere tempestività ed efficacia a coloro che hanno preso parte all’audizione di oggi sulla ... (tarantinitime)

Statale 100, la protesta a Roma. Una delegazione va al ministero - Presto i rappresentati del territorio faranno sentire la propria voce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché si concretizzi ogni provvedimento di adeguamento e messa ...quotidianodipuglia

Statale 100. Mazzarano: “Ogni momento sono a rischio vite umane: urgono interventi concreti e tempestivi” - “Ciascuno deve essere consapevole che è responsabile della perdita di ulteriori vite umane su quella strada, se trascorrono le ore ...brindisilibera

Riunione della V Commissione regionale: queste le proposte urgenti per intervenire sulla messa in sicurezza della Statale 100 - Si sono svolti oggi i lavori della V Commissione regionale con all’ordine del giorno gli interventi per la messa in sicurezza della Statale 100, sede negli ultimi mesi di tragici incidenti, l’ultimo d ...pugliapress