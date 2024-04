Star Wars | Daisy Ridley rivela la strana sensazione che ha riguardo alle riprese del nuovo film di Rey

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno rotto gli indugi annunciando ufficialmente l’arrivo di Star Wars Jedi : Survivor all’interno di EA Play , e di conseguenza anche su Xbox Game Pass Ultimate , dalla giornata del 25 aprile 2024. Come anticipato da un leak emerso in rete appena poche ore fa, tra appena tre giorni tutti gli abbonati ai due servizi potranno gu Star si gratuitamente l’ultimo capitolo della saga di Cal Kestis, viaggiando tra ... (game-experience)

Star Wars Jedi: Survivor è in arrivo su EA Play, stando ad una nuova indiscrezione che sta facendo rapidamente il giro del web proprio in questi minuti dopo un vero e proprio leak andato in scena su PlayStation Store. Come riportato da Insider Gaming, la community ha notato prontamente che in alcuni Paesi l’ultimo gioco di Guerre Stellari di Respawn Entertainment è comparso nella sezione di EA Play su PlayStation Store. Precisiamo che al ... (game-experience)