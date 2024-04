Sportello AscoltaGiovani Abbandono scolastico sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Ancora un appuntamento con il ciclo di incontri per ragazzi e genitori/adulti di riferimento a cura della psicologa Giulia Bertoluzzo. Il programma di confronti rientra nell’ambito dellogratuito di ascolto e sostegno psicologico per adolescenti, genitori e adulti di riferimento. Come sempre l’appuntamento di oggi alle 18 si svolgerà negli spazi di Officina Teen - Officina Giovani, in piazza Macelli (è gradita la prenotazione). Oggi, in particolare, l’appuntamento è rivolta a genitori ed adulti di riferimento: il tema di confronto sarà un argomento di stringente attualità "Come posso aiutarlo? Prevenzione delle difficoltà e dell’". La prossima data in calendario, invece, riguarda le ragazze ed i ragazzi ed è fissata per il 30 aprile (dalle 17 ...