Sport in tv oggi martedì 23 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024)23, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano i Mondiali di curling, con l’Italia che nella rassegna iridata mixed affronterà la Danimarca. Un match dal sapor di scontro diretto per aver accesso ai playoff e proseguire con convinzione nel percorso sul ghiaccio di Oestersund. Per quanto riguarda il ciclismo, prende il via quest’il Giro di Romandia con il consueto prologo e le emozioni non mancheranno. In serata fari puntati sulla Coppa Italia di calcio e il confronto tra Juventus e Lazio, mentre nel basket sarà l’Eurolega a ...