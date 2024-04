Spionaggio per la Cina - arrestato l' assistente di un eurodeputato dell' estrema destra tedesca

Un collaboratore dell’eurodeputato Maximilian Krah, capolista del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (Afd) alle elezioni Europee, è stato Arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo, avvenuto ieri, 22 aprile, a Dresda, in Germania, è stato eseguito dalla Polizia giudiziaria statale della Sassonia, riporta Der Spiegel. L’uomo, indicato con il nome di “Jian G.”, viene definito “collaboratore di ... (ilfattoquotidiano)

In Germania sono stati arrestati tre cittadini tedeschi sospettati di attività di spionaggio per la Cina. La notizia arriva da Bild e NTV, citando la procura generale. Si tratterebbero di due coniugi Herwig ed Ina F., e Thomas R., tutti sospettati di essere stati attivi per i servizi segreti cinesi, secondo quanto rende noto la […] L'articolo Germania, 3 arresti per sospetto spionaggio per la Cina proviene da Il Difforme. (ildifforme)