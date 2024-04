Spia per Cina a Ue - arrestato un uomo

(Di martedì 23 aprile 2024) 11.20 Un cittadino tedescoa Dresda,con l'accusa dire per la. Lo ha annunciato la Procura federale tedesca, che definisce "Jian G." un "collaboratore di un servizio segreto cinese". Secondo la rivista Die Zeit e il canale pubblico Ard Tv, l'è un dipendente dell'europarlamentare Maximilian Krah, del partito tedesco di estrema destra AfD. "Molto gravi" le accuse di spionaggio per laal Parlamento Ue, commenta Berlino. Pechino nega tutto.

Un assistente di Maximilian Krah, un europarlamentare e capolista alle prossime elezioni Europee del partito di estrema destra tedesco Afd, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio per la Cina . Il fermo a Dresda di un cittadino tedesco indicato col nome di “Jian Guo” e definito “collaboratore ... (ildifforme)

