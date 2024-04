Spia cinese? Cosa sappiamo dell’assistente parlamentare dell’Afd arrestato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 aprile 2024) Un collaboratore del capolista alle elezioni europee del partito di estrema destra tedescoè statocon l’accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo a Dresda di un “cittadino tedesco” indicato col nome di “Jian G.” (si tratta di Guo Jian) e definito “collaboratore di un servizio segreto” è stato annunciato da un comunicato della Procura federale tedesca. L’euroin questione è Maximilian Krah, in passato criticato all’interno del proprio partito proprio per la sua vicinanza alla Cina e di recente diventato oggetto dell’attenzione pubblica per aver rilasciato interviste alla piattaforma internet pro-russa “Voice of Europe” inserita nella lista delle sanzioni nazionali dal governo ceco. Il caso è stato al centro di un recente rapporto della Jamestown Foundation come ...