Sos Guardia turistica L’Asl lancia un appello per reperire medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024)Toscana Nord Ovest ci prova a riavviare in autonomia il servizio per la prossima estate. Sempre che stavolta ci sia una corposa risposta all’: nei due anni precedenti, infatti, i numeri deiche avevano presentato la domanda al bando delerano stati molto scarsi, di fatto per il distretto zona Apuane si poteva quasi dire che il bando fosse andato deserto, insufficienti per coprire turni e orari in particolare nei mesi più caldi, ossia luglio e agosto. Tant’è vero che nell’estate del 2023 era stato necessario un accordo fra Comune di Massa, Asl e Pubblica assistenza di Montignoso (Croce Azzurra) per sopperire al vuoto lasciato dal bando di reclutamento dell’azienda sanitaria. Una risposta va data, visto che l’accordo collettivo nazionale per ...