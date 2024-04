Sopralluogo dell’onorevole | Istituti di pena - in sofferenza anche le strutture maremmane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) "Uno Stato civile non può permettere che nelle sue carceri si verifichino in media due morti a settimana. Servono maggiori risorse pere personale oltre ad efficaci misure di recupero dei detenuti e prevenzione dei reati". E’ quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani che ieri ha visitato glididi Grosseto e Massa Marittima insieme a Stefano Rosini, consigliere comunale Pd del capoluogo, e Irene Marconi assessora al Comune di Massa Marittima. "I nostri due penitenziari presentano luci ed ombre – dice Simiani –. Per questo voglio ringraziare dottoressa Iuliano e dottoressa Morrone per la loro disponibilità e per la capacità di gestire, visto il contesto, queste complessecarcerarie. Il sovraffollamento e la carenza di personale è una delle maggiori criticità che caratterizza ...