Sony | brevettato un sistema di autoplay - ecco a cosa potrebbe servire

(Di martedì 23 aprile 2024) Mentre si continua a discutere sul futuro rapporto tra videogiochi ed intelligenza artificiale,ha fatto registrare un brevetto riguardante unbasato sull’AI atto a saltare alcune sezioni di gioco. La compagnia diregistra moltissimi brevetti ogni anno, ma questo sembra davvero aprire le porte ad un concetto rivoluzionario, che forse potrebbe stravolgere il mondo videoludico per come lo conosciamo oggi. Immaginate ungrazie al quale potreste evitare tutte le parti più ripetitive ed estenuanti di un RPG?, è possibile che molto presto ciò diventi realtà con la funzionalità auto-play. Immagine dal brevetto dell’auto-play registrato daDa ciò che si osserva nelle immagini del brevetto, la funzionalità auto-play potrebbe essere implementata in giochi ...

