Sono morta - per questo non soffro | Lory Del Santo sulla morte dei due figli

(Di martedì 23 aprile 2024)Delsi è raccontata a Belve. Ospite da Francesca Fagnani, la showgirl ha svelato alcuni dettagli ineditisua vita nella puntata che andrà in onda oggi, 23 aprile 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Tra gli argomenti toccati, anche quello delladei suoi. Il primo, Conor, avuto dal cantante Eric Clapton e venuto a mancare a soli 5 anni cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York, poi Loren, suicidatosi nel 2019 all’età di 19 anni, e infine ilo avuto dal tennista Richard Krajicek, nato prematuro e morto dopo due settimane di vita. “, pernon”, ha commentato quindi la showgirl davanti a Francesca Fagnani. ...

Lory Del Santo (PH Stefania Casellato) Tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Belve , in onda domani sera in prima serata su Rai2, c’è anche Lory Del Santo . Ospite di Francesca Fagnani, la donna si è raccontata a 360° toccando vari argomenti: dalla povertà assoluta al carcere, passando per la ricerca del successo, le relazioni con i potenti, le ‘misure’ che contano o meno in una relazione e il dramma della perdita dei suoi figli . Ecco le ... (davidemaggio)

