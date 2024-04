So che cosa ho visto Uomini e Donne - Brando e Raffaella | parla la zia dell’ex tronista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono passati meno di due mesi da quando la coppia formata daha lasciato insieme lo studio di. Un tempo durante il quale i due ragazzi hanno continuato a conoscersi tra alti e bassi. Di questo e di altrola zia di, Laura, conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere non solo una grande attrice ma anche la ex moglie di Gianni Morandi. In questi giornierano tornati sotto i riflettori per via della loro difficile situazione. >>“Perché ha lasciato la Rai”. Amadeus, da Antonella Clerici nuovi retroscena: la rivelazione in tv cambia le carte in tavola Lui a Treviso e lei a Napoli, per ora una convivenza non è possibile. Intanto, a Di Più Tv, zia Laura ha raccontato alcuni ...