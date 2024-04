Sisma - Celestini Campanari Promuovere partecipazione giovani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) L’AQUILA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di voler investire nelle città della zona del cratere delper tornare a far vivere questi luoghi, non soltanto ricostruendo le strutture, ma promuovendo ladei”. Lo ha detto Federica, Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, in occasione del percorso di formazione che si è aperto all’Aquila, dedicato aidelle aree colpite dal, dal titolo “Costruiamo il futuro, progettiamo il presente”. Il progetto è promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e dal Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione deldel 2016. f07/mgg/gtr L'articolo proviene da Ildenaro.it.