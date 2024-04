Sinistra senza Speranza | in Basilicata flop dei fedelissimi all' ex ministro

Aversa . Abbiamo letto con un un po’ di sorpresa della decisione de “La politica che serve” di non partecipare più alle riunioni del Tavolo di Centrosinistra . La nostra sorpresa nasce dal fatto che fino alla serata dell’altro ieri abbiamo ragionato ...

Secondo successo esterno in stagione per il Lecce e seconda vittoria consecutiva senza subire reti, quest`ultima non avveniva dalla scorsa stagione....