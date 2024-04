Sindaco Sala | Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino… lo avremmo fatto anche col Milan

(Di martedì 23 aprile 2024) Giuseppedio, ha parlato a margine dell’evento elettorale di Cecilia Strada ao dopo lo scudetto delGiuseppedio, ha parlato a margine dell’evento elettorale di Cecilia Strada ao dopo lo scudetto del. Le sue dichiarazioni: INTER – «Marino. Per evitare polemiche visto il

Forza Italia ha un grosso guaio nella sua Lombardia. E a Milano in particolare. Giulio Gallera , consigliere regionale e storico esponente berlusconiano, ha deciso di auto sospende rsi dal gruppo consiliare azzurro dopo che un suo fedelissimo, Alessandro De Chirico, è stato rimosso da capogruppo al ... (ilfattoquotidiano)

Piovono Multe soprattutto nelle città amministrate da sindaci dem. Da un’indagine sulla mobilità e gli sgarri al codice della strada il dato emerge forte e chiaro: i più fallaci e tartassati sono gli automobilisti di Roma , Firenze e Milano. Ossia, quelli che abitano in città amministrate da ... (secoloditalia)

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è pronto ad accogliere l'Inter a Palazzo Marino per festeggiare lo scudetto: "Pensiamo di dar loro l'Ambrogino d'oro per la seconda stella ".Continua a leggere (fanpage)

Induno, Giorgio Castelli si candida a sindaco: “pronto a servire la mia comunità per ridare linfa vitale al paese” - INDUNO OLONA – Sarà l’Ingegner Giorgio Castelli a sfidare Cecilia Zaini, attuale vicesindaco, nella competizione elettorale per la carica di sindaco di Induno Olona. La candidatura nasce dalla profond ...laprovinciadivarese

