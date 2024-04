SIMEST | l’Assemblea approva il bilancio 2023

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 aprile 2024)degli azionisti di(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), riunitasi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, hato ild’esercizio al 31 dicembre. La società, guidata da Regina Corradini D’Arienzo, ha impiegato complessivamente risorse per 8 miliardi di euro, in aumento del 358% rispetto al 2022. Le risorse attivate hanno superato i 9,5 miliardi di euro, oltre 5 volte superiori al 2022. L'attività di supporto alle esportazioni, a valere sul fondo 295/73 gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ha registrato una crescita di oltre 10 volte attestandosi a 6,2 miliardi di euro.I finanziamenti agevolati, a valere sul fondo 394/81 gestito in convenzione con il MAECI, hanno raggiunto 1,45 miliardi di euro, in ...