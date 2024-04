(Di martedì 23 aprile 2024) FREDDO ANOMALO. Le normative per tenere in funzione il riscaldamento? Dipende dalla «zona climatica» del Comune.

L’Antitrust indaga sui rincari dell’Enel: «Poca chiarezza» - LE DENUNCE. Poca informazione preventiva per i rinnovi dei contratti. Soddisfatti i consumatori. L’azienda: «Noi sempre corretti».ecodibergamo

Si riaccendono le caldaie, in pianura e collina possibile per 7 ore al giorno - Temperature in picchiata, aria artica, in molti per uscire di casa lunedì 22 aprile hanno dovuto tirar fuori dagli armadi i giacconi pesanti e capire se il riscaldamento si può ancora accendere oppure ...informazione

Freddo improvviso e in Brianza si riaccendono i riscaldamenti - Da Monza in giù: non solo in città ma anche in provincia i sindaci hanno prorogato l'accensione degli impianti a tutela dei cittadini ma anche di scuole e luoghi di lavoro.mbnews