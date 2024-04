"Serve un patentino per alcune razze di cani" - Dopo la tragedia di Eboli, dove un bimbo di pochi mesi è stato azzannato a morte da due pitbull, associazioni animaliste e dei consumatori tornano a chiedere più regole perché la passione per gli anim ...today

"Animali pericolosi, va introdotto il patentino" - Il Codacons chiede un patentino per i proprietari di cani potenzialmente pericolosi, come pitbull e rottweiler, dopo l'incidente mortale nel Salernitano. Oipa chiede regolamentazioni per evitare scelt ...quotidiano

Bimbo sbranato da pit bull, Oipa: “Serve patentino per certi cani” - Dopo il caso del bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull in provincia di Salerno, si riaccende in Italia il dibattito sulla possibilità di creare ‘patentini’ per alcune razze ritenute particolarmente a ...altovicentinonline