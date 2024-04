Serie C | il TFN sanziona Alessandria e Brindisi - 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato

(Di martedì 23 aprile 2024) Nuove stangate perinC. Nell’ambito di diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica hato con 6diin classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, l’(Girone A) e il(Girone C): “A seguito di violazioni di natura amministrativa, i due club sono stati altresìti con ammende per complessivi 15.500 euro, l’, e 1.000 euro, il”. Entrambe le squadre, dunque, partiranno da -6 nella prossima stagione dove disputeranno ildiD essendo ormai aritmeticamente retrocesse. A seguito di violazioni di natura ...

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc , ha deferito al Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) l’ Alessandria (Girone A di Serie C) e il Brindisi (Girone C di Serie C). Colpito da questo provvedimento il ...

Brindisi, il TFN commina sei punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione - Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24969.tuttomercatoweb

Serie C, che stangate! Penalizzazioni da scontare nella prossima stagione - Stangate nel campionato di Serie C per la stagione 2024/25. Nell’ambito di diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con 6 punti di penalizzazione in ...calcioweb.eu