Serie A Femminile – Sampdoria-Milan 1-3 - doppietta Ijeh e successo in ghiaccio

In Serie C femminile , allo stadio Pertini di Montoro (AV), la calciatrice e capitana del Trastevere Alice Ferrazza è stata colpita da uno degli allenatori della Vis Mediterranea , squadra di casa. Tutto è cominciato a pochi minuti dalla fine, quando ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con le finali scudetto . Su Sky Sport è prevista una partita a ...

L’attuale Consigliere ed ex Vice Presidente Vicario della Divisione C5, si ritiene soddisfatto della manifestazione della Coppa Italia e fa il punto della situazione del Futsal e dell’Atletico Chiaravalle: “mantenendo il giusto impegno si potrà ...

La Fiorentina Femminile si qualifica alla prossima Champions se…. - Quali sono dunque gli scenari possibili per il ritorno in Europa Sicuramente la vittoria. La Fiorentina ha in mano il proprio destino.calciotoscano

Storie di Futsal: 21esima puntata in onda su Sky Sport 24 (e anche Futsal TV) - Il Bitonto ha confermato la sua egemonia sulla Serie A Femminile con il secondo trionfo consecutivo in Coppa Italia, questa volta battendo per 7-3 il TikiTaka. Il tutto sotto gli occhi di tanti espone ...divisionecalcioa5

Volley Femminile, gara3 da tutto esaurito per Conegliano-Scandicci! Chi avrà il match ball scudetto - Un PalaVerde gremito come ai tempi della Sisley per assistere alla terza sfida di finale playoff tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene ...oasport