Se vuole che liberiamo suo figlio - deve pagare | la truffa agli anziani torna a colpire Ma un imputato racconta | Sono stato costretto dagli usurai

(Di martedì 23 aprile 2024) Tutte le truffeodiose, ma alcunepiù odiose delle altre. Equelle commesse ai danni dei soggetti più vulnerabili, come gli. Spesso invalidi, ancor più spesso soli, vengono costretti a spogliarsi dei risparmi di una vita. I malviventi fanno leva sui loro affetti più cari, e ormai sembrano aver collaudato un copione di straordinaria efficacia. «Signora, suoè qui con noi. Possiamo liberarlo solo se ci consegna questa somma». Questo, a grandi linee, è quello che viene intimato telefonicamente. Le vittime, indi agitazione per il destino del proprio parente, acconsentono subito a consegnare quanto richiesto. Questo è anche quello che è successo a una anziana di Roma, residente in zona San Giovanni. Convinta che suofosse in ...

Come riportato da calciomercato.com Ibrahimovic avrebbe in testa il profilo del nuovo Allenatore del Milan . resistono Xavi e Van Bommel

Uomini e Donne, "Sei una facile!", caos nel trono di Daniele Paudice. Marika offesa da Gaia e Valery [VIDEO] - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono di Daniele Paudice è nel caos dopo Marika viene offesa da Gaia e Valery. Ecco cosa è successo!comingsoon

Emanuela Orlandi, lettera anonima al Tgr Lazio: «Il mistero ruota intorno a una parrocchia ai Gesuiti» - Nonostante siano trascorsi oltre quarant'anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il velo di mistero che avvolge uno dei casi più inquietanti e dibattuti d'Italia non sembra ...ilmessaggero

Ciclismo, Lefevere vuole Evenepoel in tutte le classiche: 'In Remco c'è un flandrien' - In un'intervista a La Derniere Heure, Lefevere ha annunciato di voler coinvolgere Evenepoel in tutta la campagna di classiche nel 2025: 'In Remco c'è un flandrien" ha commentato Lefevere.it.blastingnews