Se TikTok dovesse essere bannato dagli USA - cosa accadrà ai brand?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) La crisi politica diè alle porte in USA, e icome potrebbero prendere la situazione ancora non si sa. Sicuramente tutto questo potrebbeun vantaggio per Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e Pinterest, ma per i, i marketer e i creators potrebbeun campanello d’allarme che li costringe a rivalutare la loro dipendenza dalla piattaforma prima che davvero arrivi un ban. Il ban dinegli USA:sta accadendo e tutte le prospettivepotrebbebannata negli USA e iovviamente non sanno ancorafare. Ma cerchiamo di capiresta accadendo e di fare chiarezza. La Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge che ...