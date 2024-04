Scurati oscurato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 aprile 2024) La Rai ha annullato il monologo dello scrittore Antonioche doveva parlare di fascismo. Ormai tv e stampa sono al servizio del regime.Mario Corinivia email Gentile lettore, la stampa libera non esiste più, salvo qualche mosca bianca come questo giornale. Il resto è in mano al potere. Il casoè un episodio. La maschera delle sedicenti “democrazie” occidentali è caduta con la guerra in Ucraina e la rivolta nel ghetto di Gaza. Lì è apparso il volto del mostro: una creatura totalmente serva. L’oscenità non è solo della stampa italiana. Tutta l’informazione occidentale è parte di un “cartello” dedito allo spaccio di propaganda. Un esempio è il vademecum segreto (rivelato dalla testata online The Intercept) con cui il New York Times ordina ai suoi giornalisti quali parole non usare nel conflitto a Gaza. Sono proibiti ...