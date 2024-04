Scurati - il dg Rai | Nessuna censura Ma l' azienda avvia l' indagine interna

vertici Rai ai ferri corti sul caso Scurati che ieri ha tenuto l’ad, Roberto Sergio, impegnato in colloqui con i protagonisti della vicenda. Sergio, che ha chiesto "un’istruttoria approfondita" sui fatti che hanno fatto gridare alla censura del servizio pubblico tv dopo la mancata messa in onda di un intervento dello scrittore di M durante la trasmissione di Raitre condotta da Serena Bortone, sembra intenzionato a chiedere l’avvicendamento ... (quotidiano)

AGI - Il giorno dopo il Caso Scurati, lo scrittore il cui monologo sul 25 aprile previsto nel programma "Che sarà..." su Rai3 è stato cancellato, è ancora botta e risposta tra l'Usigrai e i vertici dell'azienda di viale Mazzini. "Il controllo dei vertici della Rai sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno piu' asfissiante - scrive in una nota il sindacato -. Dopo aver svuotato della loro identita' due canali, ora i dirigenti ... (agi)

“Il 24 aprile, durante la manifestazione organizzata da Azione a Roma per ricordare Giacomo Matteotti, sarà letto il monologo di Antonio Scurati. Una giornata dedicata al leader socialista ucciso dalla ferocia fascista, che inizierà con la visita della mostra su Giacomo Matteotti al Museo di Roma a Palazzo Braschi insieme agli Under 30 di Azione, per proseguire con la lectio magistralis della professoressa Simona Colarizi al Teatro Flavio di ... (italiasera)

Caro Scurati, ti avevamo chiesto un intervento per celebrare il 25 aprile. Tu hai svolto molto bene il tuo ragionamento cominciando dal ricordo di Matteotti, trucidato dai fascisti, e esecrando le stragi che i nazifascisti compirono negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale. Giustamente hai concluso questa commemorazione avvisando dei pericoli nascosti in una sottocultura fascista che perdura in Italia e in Europa. A ciò hai voluto ... (nicolaporro)