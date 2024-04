Scuola da 007 Il Dis porta l’intelligence negli istituti d’Italia

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ovvero la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che coordina l’attività del, ha firmato – come annunciato nei giorni scorsi dal direttore Elisabetta Belloni – un accordo con il ministero dell’Istruzione e del merito con l’obiettivo di accompagnare i giovani alla scoperta di funzioni, compiti, organizzazione e protagonisti degli organismi informativi, così come dei principali fenomeni di minaccia. L’intesa prevede l’organizzazione di iniziative di divulgazione e formazione per ampliare l’offerta formativa degli studenti delle scuole superiori, favorendo la consapevolezza sulle funzioni assegnate alitaliana. In particolare, nell’ambito di questo accordo, ha preso il via il progetto “I come Intelligence”: un percorso itinerante rivolto agli studenti del primo ...

