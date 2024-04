Scudetto -Inzaghi | Sensazione bellissima

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 aprile 2024) 00.10 "Ci tenevamo a vincerlo stasera, è una. Lo dedico alla mia famiglia, alla squadra e ai tifosi" Simoneha ricevuto sul campo,in videochiamata, le congratulazioni del presidente Zhang e dà sfogo alla gioia per lo, il suo primo da allenatore. "Benissimo la cavalcata in campionato -ricorda-, ma è un lavoro che parte da lontano. Sono stati tre anni meravigliosi, forse ancora non ce ne rendiamo conto". Il presidente Zhang dalla Cina: "Giorno storico per famiglia nerazzurra"