Scudetto Inter - Marotta | Inzaghi bravo e vincente - Zhang | siamo nella storia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) E’ grande festa in casaper la vittoria del 20°della sua. “Dedico questoal nostro presidente Stevene ai nostri tifosi. I meriti vanno a Simone, che ha dimostrato di essere. È lui l’artefice di questo gruppo magnifico. Ringrazio i miei collaboratori, i dirigenti ed i dipendenti del club. Abbiamo curato i particolari che hanno contribuito nel nostro piccolo al campionato vinto e alla seconda stella, un risultato straordinario”. sono le parole di Giuseppe, amministratore delegato dell’, ai microfoni di Dazn. “Ogni allenatore ha il suo metodo per relazionarsi con i giocatori e lui lo ha fatto in modo perfetto. Ogni calciatore si sente a suo agio ...