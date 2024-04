Scudetto Inter - l’epica live su Instagram di Calhanoglu Con Thuram chiama anche Zhang | Pre - siamo costati meno di un caffè

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Con la voce roca e il volto segnato dai festeggiamenti, Hakanin pieno hangover daha dato vita a unasuche probabilmente rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi dell’. Le celebrazioni per la seconda stella vinta dai nerazzurri nel derby contro il Milan hanno regalatoquesto.ha cominciato are tutti i suoi compagni campioni d’Italia: da Lautaro Martinez a Kristjan Asllani, da Nicolò Barella a Federico Dimarco. Ma la scena più epical’ha regalata in compagnia di Marcuslui in “grandi condizioni” con degli improbabili occhiali da sole a specchio. Insieme hannoto direttamente il presidente ...