Scudetto Inter - i ‘complimenti’ di Andrea Agnelli

(Adnkronos) – Nel ventesimo Scudetto dell’Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l’uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il ‘toro’ a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di un calo umano e comprensibile nell’ultimo mese ha segnato con una continuità impressionante, risolvendo con la sua classe diverse partite e risultando decisivo per il trionfo ... (seriea24)

(Adnkronos) – Quella verso la seconda stella è stata una cavalcata senza intoppi per l’Inter, dominatrice della Serie A 2023-2024 dalla prima giornata fino al trionfo nel derby sul Milan, con la conquista del tricolore con 5 giornate di anticipo e ben 17 punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Sono 86 i punti della squadra di Simone Inzaghi, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e solo un ko. La stagione nerazzurra inizia in casa ... (seriea24)

(Adnkronos) – L’Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non ha visto cedimenti. Un capolavoro per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi al suo primo scudetto. Il tecnico piacentino, classe 1976, è ... (seriea24)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – agenti schierati a Milano all'ingresso della galleria Vittorio Emanuele per arginare la festa Scudetto dei tifosi dell'Inter. Migliaia di sostenitori nerazzurri si sono riversati in centro, in particolare nella zona del Duomo, per celebrare la conquista del tricolore. L'Inter si è laureata campione d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il ... (dayitalianews)

2024-04-22 23:13:19 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’Inter ha risollevato la Serie A battendo la sua più grande rivale a San Siro. Un derby sempre caldo lo è ancora di più se in gioco c’è lo scudetto. Fin dall’inizio la partita ha denotato la tensione tipica della giornata e alcuni giocatori sono sembrati un po’ sopra la testa. Prima del decimo minuto Barella e Theo ... (justcalcio)