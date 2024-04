Scudetto Inter - Antonio Polito cuore nerazzurro | nel ’66 ho visto la prima stell - poi tre Champio -s, e se ce la faccio…

Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, ha parlato a 'CBS Sports' dopo il Derby Milan-Inter, 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Javier Zanetti, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo il Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

(Adnkronos) – agenti schierati a Milano all'ingresso della galleria Vittorio Emanuele per arginare la festa Scudetto dei tifosi dell'Inter. Migliaia di sostenitori nerazzurri si sono riversati in centro, in particolare nella zona del Duomo, per celebrare la conquista del tricolore. L'Inter si è laureata campione d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 […] (periodicodaily)

“Se sono l’uomo dello Scudetto? Penso che questo sia il campionato del gruppo, è riduttivo nominare un singolo. Bisogna fare i complimenti a tutti, dai giocatori a coloro che lavorano per il club dal giorno alla notte”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco dopo la vittoria nel derby contro il Milan che vale l’aritmetico Scudetto. “Io adesso vado a festeggiare con la squadra, poi mi presento in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di ... (sportface)

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter supera 2-1 il Milan nel Derby e si laurea campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di Simone Inzaghi ci pensano Acerbi nel primo tempo e Thuram in avvio di ripresa, contro un avversario messo in campo con un insolito 3-5-2 senza prime punte di ruolo. I nerazzurri passano al 18?. Dimarco batte un corner dalla sinistra, Pavard fa da torre verso il secondo ... (ildenaro)