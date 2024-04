Scudetto Inter - agenti schierati in galleria Vittorio Emanuele

(Adnkronos) – Nel ventesimo Scudetto dell’Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l’uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il ‘toro’ a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di un calo umano e comprensibile nell’ultimo mese ha segnato con una continuità impressionante, risolvendo con la sua classe diverse partite e risultando decisivo per il trionfo ... (ildenaro)

(Adnkronos) – L’Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Ildenaro.it. (ildenaro)

(Adnkronos) – Quella verso la seconda stella è stata una cavalcata senza intoppi per l’Inter, dominatrice della Serie A 2023-2024 dalla prima giornata fino al trionfo nel derby sul Milan, con la conquista del tricolore con 5 giornate di anticipo e ben 17 punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Sono 86 i punti della squadra di Simone Inzaghi, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e solo un ko. La stagione nerazzurra inizia in casa ... (seriea24)